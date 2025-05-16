В Госдуме предложили платить учителям премии за счет платного обучения мигрантов

«Если в школах есть необходимость получать образование дети иностранцев сдают тесты. Тесты сдали — имеют право, имеют возможность, образование получают, но платно. А деньги эти надо направить в школы для того, чтобы учителям нашим замученным и перегруженным платить премии за счет как раз тех иностранцев, которые учатся в наших школах, как у нас происходит в высших учебных заведениях», — подчеркнул Нилов в интервью ТАСС.