В Госдуме предложили платить учителям премии за счет платного обучения мигрантов

Учителя могли бы получать премии за счет мигрантов.
Обучение детей мигрантов в российских школах должно стать платным, а средства, полученные за их обучение, необходимо направлять на выплату премий учителям. Такое предложение озвучил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Если в школах есть необходимость получать образование дети иностранцев сдают тесты. Тесты сдали — имеют право, имеют возможность, образование получают, но платно. А деньги эти надо направить в школы для того, чтобы учителям нашим замученным и перегруженным платить премии за счет как раз тех иностранцев, которые учатся в наших школах, как у нас происходит в высших учебных заведениях», — подчеркнул Нилов в интервью ТАСС.
По его словам, за обучение могут платить родители мигрантов, работодатели, пригласившие их. Также платить могут посольства или страны происхождения, а также благотворительные фонды.
Депутат отметил, что российские налогоплательщики не должны оплачивать присутствие иностранных детей в образовательных учреждениях. Он напомнил, что в системе высшего образования действует практика предоставления бесплатных квот для граждан других государств, за которые идет серьезная конкуренция. Аналогичный подход, по мнению Нилова, может быть применен и в школьном образовании для детей мигрантов.
Ранее он информировал о подготовке законопроекта, предполагающего введение двухлетнего срока для прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов. Он также отмечал, что с 1 апреля действует закон, запрещающий прием в школы несовершеннолетних мигрантов, не владеющих русским языком, однако число попыток сдачи соответствующего экзамена не регламентируется.