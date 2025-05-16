Авиабилеты на рейсы Иркутск-Бодайбо подорожали до 32 тысяч рублей

Авиабилеты на рейсы Иркутск-Бодайбо 16 и 19 мая 2025 года подорожали до 32 тысяч рублей, сообщает сайт авиакомпании. В другие дни перелет остается значительно дешевле — от 18 до 26 тысяч рублей, а в июле цена и вовсе снижается до 14 тысяч.
Причины резкого подорожания именно на эти даты не уточняются. Возможно, это связано с повышенным спросом или изменением расписания. В среднем на полет из Иркутска в Бодайбо уходит 2 часа 25 минут. За это время воздушное судно преодолеет 883 километра.
Напомним, это не первый случай роста цен. Осенью 2024 года администрация Бодайбо собирала подписи за снижение цен на самолет до областного центра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 19 по 22 мая на участке с 6,5 по 8 км (в районе залива Глазунова) будет частично ограничено движение транспорта. Связано это с работами по монтажу искусственного освещения.