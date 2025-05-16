Авиабилеты на рейсы Иркутск-Бодайбо подорожали до 32 тысяч рублей

Авиабилеты на рейсы Иркутск-Бодайбо 16 и 19 мая 2025 года подорожали до 32 тысяч рублей, сообщает сайт авиакомпании. В другие дни перелет остается значительно дешевле — от 18 до 26 тысяч рублей, а в июле цена и вовсе снижается до 14 тысяч.