Кардиолог Голикова рассказала, могут ли яйца защитить от сердечно-сосудистых заболеваний

В исследовании приняли участие 8756 человек в возрасте старше 70 лет, никогда не имевших серьезных заболеваний сердца и сосудов. То есть эти люди дожили до возраста 70 лет без инфаркта, инсульта, выраженной гипертонии или заметных атеросклеротических бляшек в сосудах. За пациентами наблюдали почти шесть лет и действительно обнаружили, что те, кто ел яйца один-шесть раз в неделю, на 29 процентов реже умирали от заболеваний сердца и на 17 процентов реже умирали от всех причин, чем люди, которые не ели яиц вообще или употребляли их один-два раза в месяц.