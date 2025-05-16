Кардиолог Голикова рассказала, могут ли яйца защитить от сердечно-сосудистых заболеваний

Потребление от одного до шести куриных яиц в неделю значительно снижает риск смерти от всех причин, но особенно — от сердечных заболеваний, даже у людей с ранее выявленным повышенным уровнем холестерина. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrients, в котором приняли участие почти девять тысяч человек. Действительно ли яйца настолько полезны и сколько этого продукта можно есть в неделю, рассказала «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, кардиолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова.
Кардиологи ошибались?
По словам врача, если верить исследованию, то получается, что кардиология целых сто лет шла по неправильному пути, и страдания пациентов, которых жестко ограничивали в еде и особенно в потреблении яиц, были напрасны. Однако все не так просто.
— Еще в 1912 году российским ученым Николаем Аничковым была открыта ведущая роль богатой холестерином пищи в развитии атеросклероза. А поскольку именно атеросклероз является главным виновником инфарктов, инсультов и смерти от болезней сердца, то борьба с пищевым холестерином стала основой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Так, до 2019 года считалось, что в сутки человек должен употреблять не более 300 миллиграммов пищевого холестерина, — рассказала специалист.
При этом в одном курином яйце содержится 200−210 миллиграммов этого вещества, то есть, съев одно яйцо, человек в этот день должен фактически не употреблять никакой другой животной пищи, чтобы не «перебрать» норму холестерина, добавила Голикова. После 2019 года цифра 300 миллиграммов из рекомендаций исчезла, но все равно количество потребляемого в день холестерина должно быть как можно меньше — без ухудшения качества и полноценности питания.
Неизвестные генетические особенности.
В исследовании приняли участие 8756 человек в возрасте старше 70 лет, никогда не имевших серьезных заболеваний сердца и сосудов. То есть эти люди дожили до возраста 70 лет без инфаркта, инсульта, выраженной гипертонии или заметных атеросклеротических бляшек в сосудах. За пациентами наблюдали почти шесть лет и действительно обнаружили, что те, кто ел яйца один-шесть раз в неделю, на 29 процентов реже умирали от заболеваний сердца и на 17 процентов реже умирали от всех причин, чем люди, которые не ели яиц вообще или употребляли их один-два раза в месяц.
— Правда, те, кто ел яйца очень часто, каждый день, все же умирали чаще, чем те, кто яиц почти не употреблял. Таким образом, выводы авторов, вероятно, абсолютно справедливы — но только для тех, кто дожил практически здоровым до солидного возраста 70 лет и, вероятно, имеет пока неизвестные генетические особенности или особенности образа жизни, защищающие от неблагоприятного воздействия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе повышенного холестерина, — полагает собеседница «ВМ».
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У таких людей умеренное употребление яиц позволяет использовать всю пользу этого крайне ценного пищевого продукта без сопутствующего вреда. Ведь в 100 граммах яиц — целых 13 граммов чистого белка, который усваивается быстрее и легче, чем животный или растительный. В яйцах есть полноценный набор аминокислот, много витаминов и макроэлементов, в том числе фолиевая кислота, витамины А, D, Е, В12, биотин, селен, кальций, фосфор и другие. В яйце также содержится холин, который благотворно влияет на работу нервной системы, напомнила Голикова.
— Люди, достигшие возраста 70 лет без сердечно-сосудистых заболеваний, скорее всего, могут позволить себе употреблять яйца так, как рекомендовано в исследовании. Для всех остальных, безусловно, в силе остаются итоги многочисленных международных исследований, которые доказали, что у большинства людей высокий холестерин в крови сильно повышает риск инфаркта, инсульта и смерти, что борьба с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний уменьшает шансы умереть от болезни сердца и что диета и правильный образ жизни могут успешно уменьшать уровень холестерина и продлевать жизнь, — пояснила врач.
Норма потребления.
Так как, в соответствии с современными рекомендациями по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, количество потребляемого в день холестерина должно быть как можно меньше, то в качестве компромисса между пользой и возможным вредом от употребления яиц можно рассматривать два яйца в неделю у взрослого человека, особенно имеющего хотя бы один из факторов риска (ожирение, гипертония, сахарный диабет или преддиабет, повышенный уровень липидов в крови).
Но, конечно, если есть два яйца в неделю или даже меньше, нельзя полностью и с гарантией защититься от атеросклероза и болезней сердца — такая диета позволит только уменьшить риск этих заболеваний, развитие которых зависит от многих других факторов, заключила кардиолог.
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