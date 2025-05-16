В ОП РФ предложили убрать алкоголь с витрин магазинов по принципу сигарет

Алкогольную продукцию необходимо убрать с магазинных витрин. Такое мнение в пятницу, 16 мая, выразил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
Он отметил, что спиртные напитки можно скрыть по такому же принципу, как и сигареты.
— Если мы хотим реально бороться и оградить детей от алкоголя, то, конечно, надо, чтобы алкоголь продавался также, как и сигареты. Чтобы его не было видно, — уточнил Гриб.
По его словам, к алкоголю нужно относиться также, как и к табачной продукции.
— Захожу в магазин и сигарет не вижу, скрыты в ящике. У нас сейчас обилие красивых этикеток на бутылках водки, коньяка, пива — бросаются в глаза. Это просто образцы дизайна, — цитирует слова Гриба ТАСС.
Ранее заместитель главы Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко сообщил о том, что ведомство совместно с Министерством финансов приступило к подготовке текста проекта постановления по ограничению свободной продажи самогонных аппаратов.
Кроме того, недавно первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с идеей запретить продажу сладостей в алкомаркетах.