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В Хабаровске мужчина украл куртку, потому что понравилась модель

Похищенную одежду нашли и вернули владельцу, возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

26-летний житель Хабаровска обратился в полицию с заявлением о краже, сообщает hab.aif.ru.

Мужчина находился по делам в детской поликлинике в Центральном районе. На время покинул коридор и оставил свою куртку без присмотра. Когда вернулся, одежды на месте уже не было.

Сотрудники четвёртого городского отдела полиции установили подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. Как выяснилось, он тоже находился в поликлинике, увидел куртку, модель ему понравилась, и он решил забрать вещь себе.

После этого мужчина покинул медицинское учреждение. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — “Кража”. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщил старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.

Злоумышленнику избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.