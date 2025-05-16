В Хабаровске мужчина украл куртку, потому что понравилась модель

26-летний житель Хабаровска обратился в полицию с заявлением о краже, сообщает hab.aif.ru.
Мужчина находился по делам в детской поликлинике в Центральном районе. На время покинул коридор и оставил свою куртку без присмотра. Когда вернулся, одежды на месте уже не было.
Сотрудники четвёртого городского отдела полиции установили подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. Как выяснилось, он тоже находился в поликлинике, увидел куртку, модель ему понравилась, и он решил забрать вещь себе.
После этого мужчина покинул медицинское учреждение. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — “Кража”. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщил старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.
Злоумышленнику избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.