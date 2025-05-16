В Приморье впервые сняли видео пробуждения гималайских медведей

Медвежат запечатлели отдыхающими на скальном выступе недалеко от своей пещеры на горе Змеиной, самой высокой точке заповедника. Их возраст 1 — 1,5 года. Уже в этом году медвежата отделятся от матери и начнут самостоятельную жизнь.