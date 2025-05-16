Какая погода ожидается в Казахстане 16 мая

В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.