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Врач рассказал, как сон меньше пяти часов в сутки влияет на здоровье человека

Люди, которые спят меньше пяти часов в сутки, рискуют заработать диабет, ожирение и депрессию. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

Люди, которые спят меньше пяти часов в сутки, рискуют заработать диабет, ожирение и депрессию. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

По его словам, недостаток сна также значительно сказывается на запоминании различной информации и концентрации.

— Повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет. В мозге ухудшается способность к запоминанию и концентрации, падает скорость реакции — и в какой-то момент человек становится менее эффективным, чем если бы просто выспался, — отметил эксперт.

Кроме того, врач добавил, что состояние после пятичасового сна можно сравнить с алкогольным опьянением, так как проявляются похожие симптомы.

— При этом ущерб от хронического недосыпа суммируется, и компенсировать его «высыпанием» на выходных не получится, — цитирует слова Мартынова РИА Новости.

Недавно он также сообщил, что сон продолжительностью более 10 часов в сутки может увеличить риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, а также нередко указывает на скрытые заболевания, такие как депрессия.