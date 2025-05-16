Землетрясение произошло в 253 километрах от Алматы

Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана в пятницу, 16 мая, в 05:12 по времени Астаны.
Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 253 километрах на юго-восток от города Алматы.
Поясняется, что в Казахстане землетрясение не ощущалось.
Между тем, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), 6 мая в 05:12 по местному времени в Восточном Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 1 километра. Его очаг располагался в 164 километрах от города Аксу (Китай) и 70 километрах от села Кеген Алматинской области.