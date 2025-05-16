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Землетрясение произошло в 253 километрах от Алматы

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 253 километрах от Алматы, передает Tengrinews.kz.

Источник: depositphotos.com

Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана в пятницу, 16 мая, в 05:12 по времени Астаны.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 253 километрах на юго-восток от города Алматы.

говорится в сообщении центра

Поясняется, что в Казахстане землетрясение не ощущалось.

Между тем, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), 6 мая в 05:12 по местному времени в Восточном Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 1 километра. Его очаг располагался в 164 километрах от города Аксу (Китай) и 70 километрах от села Кеген Алматинской области.