Землетрясение произошло в 253 километрах от Алматы

Между тем, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), 6 мая в 05:12 по местному времени в Восточном Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 1 километра. Его очаг располагался в 164 километрах от города Аксу (Китай) и 70 километрах от села Кеген Алматинской области.