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Радость-то какая: жителей Приморья удивили дикие кабаны

В Приморье дикие кабаны вышли на дорогу к людям.

Источник: Соцсети

Жительница Приморья заметила диких кабанчиков на дороге в Лазовском районе. По словам женщины, она была рада увидеть «хоть какую-то живность», пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Люди отмечают, что встреча с этими животными сама по себе довольно необычная, ведь, как правило, дикие кабаны не любят выходить к автомобилистам. Они предпочитают передвигаться стадом по своей территории.

Автор видео осталась под впечатлением от такого рандеву, это вызвало улыбку.

Ранее «КП» писала, что в Приморском океанариуме показали, как пингвины Гумбольдта заряжаются положительными эмоциями. Оказывается, много для счастья этим животным не надо. Они могут прийти в восторг от собственной тени на стене.