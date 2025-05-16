Радость-то какая: жителей Приморья удивили дикие кабаны

Жительница Приморья заметила диких кабанчиков на дороге в Лазовском районе. По словам женщины, она была рада увидеть «хоть какую-то живность», пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Люди отмечают, что встреча с этими животными сама по себе довольно необычная, ведь, как правило, дикие кабаны не любят выходить к автомобилистам. Они предпочитают передвигаться стадом по своей территории.
Автор видео осталась под впечатлением от такого рандеву, это вызвало улыбку.
Ранее «КП» писала, что в Приморском океанариуме показали, как пингвины Гумбольдта заряжаются положительными эмоциями. Оказывается, много для счастья этим животным не надо. Они могут прийти в восторг от собственной тени на стене.