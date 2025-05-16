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Россиянам предрекли подорожание черешни

Этим летом цены на черешню и другие ягоды могут сильно вырасти из-за заморозков, которые повредили урожай в южных регионах России. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

Килограмм черешни в начале сезона может стоить 500−700 рублей.

Этим летом цены на черешню и другие ягоды могут сильно вырасти из-за заморозков, которые повредили урожай в южных регионах России. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«В конце апреля — начале мая морозы погубили цветы и завязи плодов, особенно у ранних сортов. Таким образом, летом 2025 года россиянам, скорее всего, придется покупать ягоды по повышенным ценам», — приводит «Прайм» слова Ильяшенко.

По данным эксперта, больше всего пострадали Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Некоторые фермеры оценивают потери урожая более чем в 50%, а это значит, что ягод на рынке станет меньше.

Ситуацию частично исправит импорт из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Ирана. Но этих поставок не хватит, чтобы полностью снизить цены.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин сообщил, что в мае стоимость клубники в российских магазинах снизится в два-три раза. Ученый объяснил это сезонным фактором.