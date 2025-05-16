Новосибирская аптечная сеть выплатит более 1,6 миллиона за продажу контрафактных зубных щёток

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу искового заявления против аптечной сети «Фармкопейка». Причиной разбирательства стала реализация контрафактных зубных щёток. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».
Правообладатель — компания ООО «Завод зубных щёток» (Тверская область) — владеет исключительными правами на защищённые патентами промышленные образцы «Рукоятка зубной щётки». За каждую проданную единицу продукции правообладатель должен получать 100 рублей, а также единовременную выплату в размере 4,8 миллиона рублей.
Однако, как выяснилось, «Фармкопейка» продавала щётки без соответствующего разрешения в 81 торговой точке. Доказательствами нарушения послужили результаты контрольной закупки, которую сделал сам патентообладатель, он же провёл экспертизу приобретённых товаров.
Патентный поверенный подтвердил соответствие покупок промышленным образцам. Судья также пришёл к выводу об идентичности вещественных доказательств и промышленных образцов.
В результате суд постановил взыскать с аптечной сети 1,6 миллиона рублей в пользу правообладателя.