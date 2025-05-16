Новосибирская аптечная сеть выплатит более 1,6 миллиона за продажу контрафактных зубных щёток

Однако, как выяснилось, «Фармкопейка» продавала щётки без соответствующего разрешения в 81 торговой точке. Доказательствами нарушения послужили результаты контрольной закупки, которую сделал сам патентообладатель, он же провёл экспертизу приобретённых товаров.