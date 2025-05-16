Премьер-министр Малайзии Малайзии Анвар Ибрагим выразил солидарность с позицией российского лидера Владимира Путина относительно катастрофы малайзийского Boeing MH17, отметив важность международного сотрудничества и объективного расследования, несмотря на оказываемое давление со стороны ряда государств.
«Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен — это обязательное предварительное условие», — рассказал Ибрагим в МГИМО.
По словам малайзийского премьера, лишь абсолютное доверие к Путину как к искреннему другу дало ему смелость поднять этот деликатный вопрос с российским лидером.
Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Киев отказался от закрытия воздушного пространства при крушении МН-17.