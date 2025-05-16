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Премьер Малайзии Ибрагим согласился с Путиным по расследованию катастрофы MH17

В Малайзии поддержали слова Путина о катастрофе Boeing MH17.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Малайзии Малайзии Анвар Ибрагим выразил солидарность с позицией российского лидера Владимира Путина относительно катастрофы малайзийского Boeing MH17, отметив важность международного сотрудничества и объективного расследования, несмотря на оказываемое давление со стороны ряда государств.

«Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен — это обязательное предварительное условие», — рассказал Ибрагим в МГИМО.

По словам малайзийского премьера, лишь абсолютное доверие к Путину как к искреннему другу дало ему смелость поднять этот деликатный вопрос с российским лидером.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Киев отказался от закрытия воздушного пространства при крушении МН-17.