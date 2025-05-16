Рубио: Даты возможной встречи Трампа и Путина пока нет

Точной даты возможной встречи американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пока что нет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Однако он отметил, что переговоры двух лидеров стран являются единственным шансом на успешное урегулирование конфликта на Украине.
— Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку, — цитирует его слова Fox News.
Недавно по поводу данной темы высказал свое мнение и старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка. По его словам, администрация США ожидает, что личная встреча президентов произойдет очень скоро.
Ранее президент США заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на встрече с Украиной в Турции. Кроме того, Трамп изначально настоял на том, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с российской стороной в Стамбуле.