Один из сценариев ВЦИОМ по демографии предполагает введение маткапитала до 2 млн

Помимо «оттепели», специалисты ВЦИОМ рассматривают еще три сценария. Это «демографическая зима» с продолжением старения населения и снижением рождаемости, «демографическое лето» — идеальный вариант с массовой многодетностью и высоким уровнем рождаемости при условии значительных государственных вложений, а также технологический вариант, при котором недостаток работников заменят роботы, что требует резкого увеличения темпов роботизации. Эксперты подчеркивают, что для реализации наилучшего сценария государству потребуется ежегодно выделять на поддержку демографии не менее 0,7−1% федерального бюджета и отделить социальную политику от демографической.