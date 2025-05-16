Новый сезон проекта «Иркутский Арбат» стартует 17 мая

Первое в этом году мероприятие пройдет 17 мая с 10:00 до 20:00 в сквере имени Кирова. Планируется, что в нем примет участие более 100 мастеров и ремесленников из Иркутска и Иркутского района, Усть-Кута, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского.