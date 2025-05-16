Новый сезон проекта «Иркутский Арбат» стартует 17 мая

Первое в этом году мероприятие пройдет 17 мая с 10:00 до 20:00 в сквере имени Кирова. Планируется, что в нем примет участие более 100 мастеров и ремесленников из Иркутска и Иркутского района, Усть-Кута, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского.
Иркутяне и гости областного центра смогут познакомиться с работами ремесленников, которые продемонстрируют различные техники рукоделия и художественного творчества, представят поделки из дерева, шерсти и бисера, а также вязаные, сшитые и кованые вещи. Среди экспонатов — мыло, косметика, композиции свит-дизайна, предметы интерьера, кулинарные изделия и из натурального камня.
Помимо этого, волонтеры группы «СВОи» будут продавать продукцию мастеров. Все собранные средства пойдут на нужды участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации города.
С 12:00 до 13:00 запланированы показательные мастер-классы для всех желающих по росписи пряников, шитью фетровых игрушек, вязанию цветов и др.
Проект «Фестиваль творчества “Иркутский Арбат”» существует в столице региона с 2014 года. Он направлен на приобщение горожан к различным видам ремесел и прикладного искусства, на поддержку талантливых людей и их самореализацию, на повышение имиджа профессиональных художников и дизайнеров, напомнили в управлении реализации общественных инициатив администрации Иркутска.