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Новый сезон проекта «Иркутский Арбат» стартует 17 мая

Иркутск, НИА-Байкал — В столице Прибайкалья открывается новый сезон городского проекта «Фестиваль творчества “Иркутский Арбат”».

Источник: Мэрия Иркутска

Первое в этом году мероприятие пройдет 17 мая с 10:00 до 20:00 в сквере имени Кирова. Планируется, что в нем примет участие более 100 мастеров и ремесленников из Иркутска и Иркутского района, Усть-Кута, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского.

Иркутяне и гости областного центра смогут познакомиться с работами ремесленников, которые продемонстрируют различные техники рукоделия и художественного творчества, представят поделки из дерева, шерсти и бисера, а также вязаные, сшитые и кованые вещи. Среди экспонатов — мыло, косметика, композиции свит-дизайна, предметы интерьера, кулинарные изделия и из натурального камня.

Помимо этого, волонтеры группы «СВОи» будут продавать продукцию мастеров. Все собранные средства пойдут на нужды участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации города.

С 12:00 до 13:00 запланированы показательные мастер-классы для всех желающих по росписи пряников, шитью фетровых игрушек, вязанию цветов и др.

Проект «Фестиваль творчества “Иркутский Арбат”» существует в столице региона с 2014 года. Он направлен на приобщение горожан к различным видам ремесел и прикладного искусства, на поддержку талантливых людей и их самореализацию, на повышение имиджа профессиональных художников и дизайнеров, напомнили в управлении реализации общественных инициатив администрации Иркутска.