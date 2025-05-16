«Единственный шанс»: Рубио назвал верный способ урегулировать конфликт на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что точной даты потенциальной встречи президента США Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина пока нет. При этом Рубио акцентировал, что сама встреча двух мировых лидеров — «единственный шанс» на разрешение украинского кризиса. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом Fox News.
«С учетом всего того, что мы выяснили за несколько месяцев работы над этим вопросом, ничего не произойдет, пока президент Трамп не сядет за стол с Владимиром Путиным», — заключил Рубио.
Ранее сам лидер Белого дома сообщал, что успех мирного урегулирования на Украине обусловлен перспективой его переговоров с Путиным. Трамп акцентировал важность немедленного проведения подобной встречи.
Накануне Рубио подчеркивал, что прогресс в переговорном процессе по Украине возможен только после личной встречи Путина и Трампа.