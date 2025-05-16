«Единственный шанс»: Рубио назвал верный способ урегулировать конфликт на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что точной даты потенциальной встречи президента США Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина пока нет. При этом Рубио акцентировал, что сама встреча двух мировых лидеров — «единственный шанс» на разрешение украинского кризиса. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом Fox News.