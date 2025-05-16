«Прайм-тайм всё равно мой»: Киркоров отреагировал на пародию от Джимми Фэллона

Life.ru рассказывал, что все события разворачивались в рамках рубрики Tonight Show Look-alikes. Согласно традиции, зрители отправляют в редакцию снимки людей, которые, по их мнению, напоминают Фэллона. На этот раз портрет короля российской поп-музыки прислала жительница Флориды Лена Кернер. 50-летний ведущий тщательно рассматривал фотографию, а после примерки парика ведущий заявил, что хотел бы иметь такие же волосы, как у Киркорова.