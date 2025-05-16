В Новосибирске дачникам запретили выращивать мимозу и шалфей

Людмила Бурякова, руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России, в интервью РИА Новости сообщила, что в перечень запрещенных растений входят также мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос и ипомея трёхцветная. Эти меры направлены на борьбу с незаконным культивированием растений, которые могут быть использованы для производства наркотиков.