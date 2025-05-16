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В Новосибирске дачникам запретили выращивать мимозу и шалфей

В Новосибирске дачникам ввели запрет на выращивание ряда растений, включая мимозу и шалфей.

Источник: Нейросеть

За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей или уголовная ответственность.

Людмила Бурякова, руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России, в интервью РИА Новости сообщила, что в перечень запрещенных растений входят также мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос и ипомея трёхцветная. Эти меры направлены на борьбу с незаконным культивированием растений, которые могут быть использованы для производства наркотиков.

Ранее на Горсайте сообщалось о главных тенденциях в садоводстве на 2025 год.