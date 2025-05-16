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В Качугском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Медицинскую помощь смогут получать более 350 жителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Никилей Качугского района начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт, который обеспечит медицинской помощью более 350 местных жителей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, современное модульное здание площадью более 100 квадратных метров построено в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения».

На строительство объекта из бюджета Иркутской области выделили 12,5 миллиона рублей, а дополнительно 2,2 млн рублей потратили на оснащение пункта медицинским оборудованием. В здании проведены все необходимые коммуникации: электричество, водоснабжение и отопление. Прием пациентов ведет опытный фельдшер Наталья Чемякина, посвятившая работе в местной медицине 40 лет.

— Открытие ФАПа в Никилее — часть системной работы по улучшению доступности медпомощи. В Качугском районе уже построили врачебную амбулаторию в Анге (2022 год) и патологоанатомическое отделение в Качуге. Сейчас завершается строительство новой поликлиники в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», — прокомментировал Андрей Модестов, министр здравоохранения региона.

В ближайших планах — возведение еще трех модульных ФАПов в 2025 году: в селах Бутаково, Харбатово и Карлук.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Иркутской области в зону СВО передадут 80 машин.