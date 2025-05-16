В Качугском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

— Открытие ФАПа в Никилее — часть системной работы по улучшению доступности медпомощи. В Качугском районе уже построили врачебную амбулаторию в Анге (2022 год) и патологоанатомическое отделение в Качуге. Сейчас завершается строительство новой поликлиники в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», — прокомментировал Андрей Модестов, министр здравоохранения региона.