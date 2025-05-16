Секретная служба США расследует пост бывшего главы ФБР Коми как угрозу Трампу

Американская Секретная служба организовала расследование, в рамках которого специалисты рассмотрят публикацию в социальной сети X экс-главы ФБР Джеймса Коми как угрозу безопасности президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.
— Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и ответят подходящим образом, — уточнила она.
Кроме того, по словам Ноэм, данный пост расценивается в качестве призыва к расправе над американским президентом.
Поправка в конституции страны о свободе слова никак не защищает Трампа от прямых угроз. Поэтому делом занимается Секретная служба, входящая в министерство внутренней безопасности.
Громкое покушение на Трампа произошло 14 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия. После инцидента в разведке США сообщили, что не исключают новых попыток покушения на его жизнь.
Именно после этого Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания у своей оппонентки Камалы Харрис.