НАТО и Эстония расследуют обстоятельства попытки задержания танкера Jaguar

Североатлантический альянс находится в контакте с властями Эстонии для выяснения всех обстоятельств инцидента в Балтийском море. Об этом по итогам неформальной встречи в Турции глав МИД стран Североатлантического блока заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит», — отметил чиновник.
По его словам, страны Североатлантического альянса активно действуют для обеспечения безопасности в этом регионе.
На днях Эстония попыталась в нейтральных водах задержать нефтеналивное судно JAGUAR под флагом Габона, следовавшее в Приморск.
14 мая глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест и вручить ему ноту за якобы нарушения российским судном воздушного пространства страны.
В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила страны ЕС, которые поддержали 17-й пакет антироссийских санкций. Еврочиновница отметила, что Евросоюза еще больше ограничивает доступ к технологиям поля боя. По ее словам, ЕС внес в список еще 189 судов «теневого» флота, чтобы нацелиться на российский энергетический экспорт. Она отметила, что якобы таким образом конфликт должен закончится, а Брюссель будет поддерживать высокое давление на Россию.
А до этого Лондон анонсировал санкции против 100 танкеров, которые якобы состоят в теневом флоте России. Кабмин Великобритании утверждает, что за счет использования теневого флота Россия якобы может финансировать спецоперацию на Украине.
В России напомнили, что перекрыть «теневой флот» Евросоюз решил в качестве наказания России, отказавшейся выполнить ультиматум о немедленном прекращении огня. История с танкером была репетицией «наказания».
Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин назвал произошедшее актом морского пиратства. Есть международные положения, которые на море нельзя нарушать. Да, уже были случаи, когда эстонцы задерживали суда, идущие к нам. Эта узость залива всегда было ахиллесовой пятой. Эстонцы, принимая такое решение, явно вспомнили опыт немцев, которые закупорили Финский залив минами и сетями, и многие наши подлодки погибли в войну.