В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила страны ЕС, которые поддержали 17-й пакет антироссийских санкций. Еврочиновница отметила, что Евросоюза еще больше ограничивает доступ к технологиям поля боя. По ее словам, ЕС внес в список еще 189 судов «теневого» флота, чтобы нацелиться на российский энергетический экспорт. Она отметила, что якобы таким образом конфликт должен закончится, а Брюссель будет поддерживать высокое давление на Россию.