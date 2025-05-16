Солнце выбросило плазменную нить длиной более миллиона километров — учёные следят за последствиями

Выброшенное облако плазмы в два раза превышает среднее расстояние между Землёй и Луной — это одно из самых крупных событий подобного рода, зафиксированных в последние годы. Солнечные корональные выбросы — это потоки заряженных частиц, выбрасываемые из внешней атмосферы звезды, которые могут достигать Земли и вызывать геомагнитные бури.
По словам учёных, подобные явления нередко становятся причиной ярких северных сияний, перебоев в работе спутниковой связи, навигационных систем и даже электросетей. Однако в этот раз траектория выброса, по предварительным расчётам, должна обойти нашу планету.
Тем не менее учёные продолжают мониторинг солнечной активности. В случае даже частичного попадания потока на геомагнитное поле Земли, в высокоширотных регионах возможно усиление полярных сияний и кратковременные сбои в радиосвязи.