Солнце выбросило плазменную нить длиной более миллиона километров — учёные следят за последствиями

Выброшенное облако плазмы в два раза превышает среднее расстояние между Землёй и Луной — это одно из самых крупных событий подобного рода, зафиксированных в последние годы. Солнечные корональные выбросы — это потоки заряженных частиц, выбрасываемые из внешней атмосферы звезды, которые могут достигать Земли и вызывать геомагнитные бури.