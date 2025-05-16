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Семерых омичей приговорили к тюремным срокам за сбыт наркотиков

Среди фигурантов — мать и сын.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд вынес приговор семи участникам наркогруппировки. Их признали виновными в покушении на сбыт и в сбыте запрещенных средств при помощи интернет-магазина. Деталями поделились 15 мая в облпрокуратуре.

Незаконную деятельность омичи вели с сентября 2023 года. Одна из фигуранток вместе с 41-летним сынов и его 38-летним приятелем работала оптовыми курьерами. Преступная ячейка получала крупные партии вещества, расфасовывала его и сбывала. Еще трое мужчин и их 40-летняя сообщница продавали наркотики в розницу, делая тайники. Всего злоумышленники планировали реализовать более 100 граммов запрещенных средств.

Суд назначил «незаконным оптовикам» от 10,5 до 13 лет колонии. Розничные дилеры получили от 7 до 12 лет строгого режима, за исключением одной женщины, которая отправится в ИК общего режима.

Изъятые наркотики по решению суда будут уничтожены. Дело в отношении других членов группировки продолжают расследовать. Прокуратура пока не решила, будет ли обжаловать приговор.