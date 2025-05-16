Семерых омичей приговорили к тюремным срокам за сбыт наркотиков

Незаконную деятельность омичи вели с сентября 2023 года. Одна из фигуранток вместе с 41-летним сынов и его 38-летним приятелем работала оптовыми курьерами. Преступная ячейка получала крупные партии вещества, расфасовывала его и сбывала. Еще трое мужчин и их 40-летняя сообщница продавали наркотики в розницу, делая тайники. Всего злоумышленники планировали реализовать более 100 граммов запрещенных средств.