Идею о студенческом материнском капитале в Красноярском крае отклонили

Однако такое предложение не нашло поддержки. Против высказались 34 депутата, за — только шесть. Причина: в крае уже существует похожая мера поддержки молодых мам: с января 2025 года по 100 тысяч рублей выплачивают за рождение первого ребенка до 23 лет. Так что инициатива студенческого маткапитала является дублирующей.