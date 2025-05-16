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Идею о студенческом материнском капитале в Красноярском крае отклонили

Депутаты большинством голосов проголосовали против студенческого маткапитала.

Источник: Комсомольская правда

Идею о студенческом материнском капитале в Красноярском крае в первом же чтении отклонили депутаты Законодательного Собрания. Сессия состоялась накануне, 15 мая. Авторы предложили, чтобы молодые матери из числа студенток в возрасте до 24 лет (обязательно жительницы региона) получили по 100 тысяч рублей из бюджета.

Однако такое предложение не нашло поддержки. Против высказались 34 депутата, за — только шесть. Причина: в крае уже существует похожая мера поддержки молодых мам: с января 2025 года по 100 тысяч рублей выплачивают за рождение первого ребенка до 23 лет. Так что инициатива студенческого маткапитала является дублирующей.