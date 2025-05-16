Президент Монгольской АН стал почетным профессором ИРНИТУ

«Именно в Иркутске обучается самое большое количество наших студентов. Получив здесь качественное образование, выпускники развивают промышленность Монголии, занимают высокие посты в госучреждениях. Я всегда открыт к сотрудничеству с коллегами из России. Я человек русского мира, считаю эту страну второй родиной, поэтому готов защищать интересы своих российских друзей», — поблагодарил Содномсамбуу Иркутский политех за присвоение почётного звания.