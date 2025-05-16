Президент Монгольской АН стал почетным профессором ИРНИТУ

Президент Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу стал почетным профессором ИРНИТУ. Звание вместе с мантией и значком академику вручил ректор политеха Михаил Корняков, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу политехнического университета.
Глава МАН окончил Иркутский государственный университет. В 2017 году, будучи директором Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии, защитил докторскую диссертацию в ИРНИТУ. Научное исследование посвящено сейсмичности литосферы Монголии.
«Именно в Иркутске обучается самое большое количество наших студентов. Получив здесь качественное образование, выпускники развивают промышленность Монголии, занимают высокие посты в госучреждениях. Я всегда открыт к сотрудничеству с коллегами из России. Я человек русского мира, считаю эту страну второй родиной, поэтому готов защищать интересы своих российских друзей», — поблагодарил Содномсамбуу Иркутский политех за присвоение почётного звания.
Напомним, 14 мая губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Монгольской академии наук обсудили перспективы расширения сотрудничества в научной и технологической сферах. В рабочей встрече приняли участие представители научных институтов, дипломатических миссий и правительства региона.