В ГД предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

В письме Арапов отметил, что «демографическая неделя» может стать одной из эффективных мер поддержки, и для многих граждан это станет редкой возможностью остановиться, выдохнуть, восстановиться после стресса и прийти к тому внутреннему состоянию, которое врачи и психологи называют оптимальным для принятия решения о рождении ребёнка, а для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такая неделя может быть использована для знакомств и построения серьёзных отношений.