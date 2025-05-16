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Матвийчук: взятие Славянска может стабилизировать подачу воды в Донецк

Освобождение Славянска и Краматорска разрушит южную группировку ВСУ, отметил также эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение ВС РФ Славянска в ДНР поможет стабилизировать подачу воды в Донецк, отметил в беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что подразделения ВС РФ начали активные боевые действия в районе Славянска.

«Там идёт водораздел, который обеспечивает поступление воды в Донецк, и это тоже одна из задач освобождения Славянска. Это, собственно говоря, один из водоносных районов», — сказал Матвийчук.

Ранее Матвийчук в комментарии aif.ru отметил, что освобождение Славянска и Краматорска разрушит южную группировку ВСУ и обеспечит выход российских войск на административные границы ДНР.