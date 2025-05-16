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Журова заявила, что букмекеры могут быть заинтересованы в показе матчей ЧМ

Депутат не исключила, что часть доходов от ставок может идти на развитие спорта.

Источник: Аргументы и факты

Интерес к трансляциям чемпионата мира по хоккею может быть связан не только с патриотическими и спортивными причинами, но и с экономическими. Таким мнением с aif.ru поделилась депутат Госдумы и Олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Допускаю, что принимаются ставки на чемпионат мира по хоккею. А когда матчи показывают по центральному телевидению, то, наверное, больше ставок начинают делать на хоккей», — сказала она.

При этом депутат отметила, что часть доходов от ставок может идти на развитие спорта.

«Ставки напрямую связаны с развитием, в том числе, детского спорта — отчисления с них идут на соответствующие программы. Получается, все взаимосвязано: с одной стороны, есть патриотические мотивы не смотреть определенные матчи, а с другой — именно за счет интереса к ним и делаются отчисления. То есть те, кто ставит на игры, в итоге помогают развитию детского спорта», — объяснила парламентарий.

Ранее Вячеслав Фетисов выступил против трансляции матчей чемпионата мира по хоккею в условиях проведения специальной военной операции. По его словам, участие российских команд в турнире исключено, но при этом трансляции продолжаются.

Светлана Журова поддержала идею Фетисова, однако уточнила, что российские специалисты все равно найдут способ следить за ходом матчей.