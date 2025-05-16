Журова заявила, что букмекеры могут быть заинтересованы в показе матчей ЧМ

«Ставки напрямую связаны с развитием, в том числе, детского спорта — отчисления с них идут на соответствующие программы. Получается, все взаимосвязано: с одной стороны, есть патриотические мотивы не смотреть определенные матчи, а с другой — именно за счет интереса к ним и делаются отчисления. То есть те, кто ставит на игры, в итоге помогают развитию детского спорта», — объяснила парламентарий.