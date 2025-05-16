В Приангарье не хватает учителей: регион вошел в топ-5 по уровню дефицита кадров в школах

Иркутская область вошла в пятерку регионов России с наибольшей нехваткой педагогических кадров. Комплекс мер для решения проблемы уже согласован с министерством просвещения РФ. В список также попали Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области, а также Красноярский край, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Коммерсантъ».
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что обеспеченность школ кадрами критически важна, особенно в регионах с активным строительством новых учебных заведений.
Для регионов разработаны программы привлечения педагогов, включая социальные льготы, повышение зарплат и поддержку молодых специалистов. Кравцов призвал усилить контроль за ситуацией перед началом учебного года, чтобы избежать пробелов в образовательном процессе.
Напомним, ранее мэр Иркутска Руслан Болотов отчитался о работе администрации за 2020−2024 годы. Особое внимание уделили созданию новых школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений.