В Приангарье не хватает учителей: регион вошел в топ-5 по уровню дефицита кадров в школах

Иркутская область вошла в пятерку регионов России с наибольшей нехваткой педагогических кадров. Комплекс мер для решения проблемы уже согласован с министерством просвещения РФ. В список также попали Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области, а также Красноярский край, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Коммерсантъ».