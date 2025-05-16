Лучше приоткрыть окно: Life.ru узнал самый опасный вид проветривания авто, вредящий здоровью

Наиболее частая проблема как раз, кстати говоря, не в тех машинах, где открывают окна, а где работает кондиционер, который холодный воздух подает через фронтальную панель. Я как раз сталкивался с такими пациентами, у которых развивается, во-первых, острый ренит, насморк, это понятно, в первую очередь, но более тяжелая форма — это гайморит, острый хронический, обострение хронического гайморита. То есть воспаление придаточных пазух.