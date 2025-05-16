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В России могут ввести налоговый вычет за ЗОЖ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение с предложением ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение с предложением ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни.

Предполагается, что получить вычет смогут граждане старше 25 лет, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами, пишет РИА Новости.

Под «хорошими результатами» предлагается понимать отсутствие признаков вредных привычек, ожирения, а также показатели в пределах возрастной нормы по ключевым направлениям: сердечно-сосудистая, дыхательная и эндокринная системы, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

По мнению авторов, справедливым представляется установить размер налогового вычета в объеме, эквивалентном половине суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых работодателем за гражданина в течение года, но не менее 15 тысяч рублей.

Парламентарии считают, что такой вычет станет дополнительным стимулом для регулярного контроля за состоянием здоровья, профилактики заболеваний и формирования устойчивых здоровых привычек.