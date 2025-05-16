В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

В письме депутат также привел статистику, свидетельствующую о снижении рождаемости: в 2024 году суммарный коэффициент составил 1,41 ребенка на одну женщину, что является рекордно низким показателем за последние десятилетия. Данные Росстата показывают, что более 40% российских домохозяйств состоят из одного человека — около 25 миллионов человек, причем за 20 лет этот показатель вырос почти вдвое. Основную долю одиноких граждан составляют лица трудоспособного возраста (57,4%).