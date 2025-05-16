В России хотят продлить майские праздники

В 2025 году отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Связанно это было с Праздником весны и труда, а также с Днем Победы или праздничными мероприятиями к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как россияне отдыхают в мае, выгодно ли брать отпуск в это время и можно ли получить дополнительные выходные — в материале URA.RU.