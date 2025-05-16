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«Едешь домой»: Нилов предложил высылать из РФ не сдавших тест детей мигрантов

Дети мигрантов, которые за три раза не смогли сдать тест по русскому языку для обучения в школе, необходимо отправлять на родину. Такое мнение в пятницу, 16 мая, выразил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Дети мигрантов, которые за три раза не смогли сдать тест по русскому языку для обучения в школе, необходимо отправлять на родину. Такое мнение в пятницу, 16 мая, выразил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Не способны учиться — надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка, — цитирует его слова ТАСС.

2 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о вступлении в силу закона, обязывающего детей мигрантов подтверждать знание русского языка при поступлении в школу. Теперь для зачисления необходимо успешно пройти тестирование, набрав не менее 90 процентов правильных ответов. Кроме того, будут проверят законность нахождения ребенка на территории страны.

Для зачисления в первый класс ребенку понадобится пройти тест по аудированию, а также продемонстрировать навыки говорения и лексико-грамматические знания.