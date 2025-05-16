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В Омской области назначены новые судьи

Соответствующий Указ подписал президент России.

Источник: Комсомольская правда

15 мая 2025 года президент Владимир Путин назначил руководителей и судей районных судов Омской области. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

Так, председателем Нижнеомского районного суда стала Татьяна Порсик. Елена Мусаэльянц возглавит Русско-Полянский райсуд.

Кроме того, Ольга Сухомлинова утверждена судьей Куйбышевского районного суда Омска, а Вадим Полуночев — судьей Любинского райсуда Омской области.

Напомним, ранее «КП Омск» сообщила о начале работы двух новых судей в областной инстанции.