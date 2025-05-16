В Омской области назначены новые судьи

15 мая 2025 года президент Владимир Путин назначил руководителей и судей районных судов Омской области. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.
Так, председателем Нижнеомского районного суда стала Татьяна Порсик. Елена Мусаэльянц возглавит Русско-Полянский райсуд.
Кроме того, Ольга Сухомлинова утверждена судьей Куйбышевского районного суда Омска, а Вадим Полуночев — судьей Любинского райсуда Омской области.
Напомним, ранее «КП Омск» сообщила о начале работы двух новых судей в областной инстанции.