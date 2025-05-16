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В Красноярском крае жертвами клещей за неделю стали 2180 человек

Медики зафиксировали восемь случаев заболевания клещевым энцефалитом.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае жертвами клещей за неделю стали 2180 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Всего с начала сезона зафиксировано 4475 пострадавших, из них 1198 — дети. И это, отметим, только данные по сообщениям медицинских организаций. К сожалению, многие из жителей сельской местности к медикам не обращаются.

Уже зарегистрировано 8 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Среди них есть одиннадцатилетний ребенок из Березовского района. Остальные заболевшие оказались жителями Красноярска, Минусинска, Курагинского, Шушенского и Шарыповского районов. 17 пострадавшим установлен диагноз «боррелиоз», двум — сибирский клещевой тиф.

По информации Роспотребнадзора, уже обработано от клещей более 1354 гектаров, в том числе мест массового отдыха.