В Братске проводят рейд «Встречная полоса»

В Братске и Братском районе с начала года зафиксировано 4 аварии из-за выезда на встречную полосу. Такие ДТП часто происходят на высокой скорости и имеют тяжёлые последствия: 2 человека погибли, 7 пострадали, в том числе 1 ребёнок.