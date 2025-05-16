В Братске проводят рейд «Встречная полоса»

Сегодня инспекторы Госавтоинспекции Братска проводят профилактический рейд, направленный на пресечение выезда на полосу встречного движения. Мероприятие призвано снизить количество ДТП, вызванных опасными обгонами.
В Братске и Братском районе с начала года зафиксировано 4 аварии из-за выезда на встречную полосу. Такие ДТП часто происходят на высокой скорости и имеют тяжёлые последствия: 2 человека погибли, 7 пострадали, в том числе 1 ребёнок.
Патрули будут следить за участками, где обгон запрещён разметкой или знаками. Нарушителям грозит штраф 5000 рублей или лишение прав на 4−6 месяцев (за первое нарушение), лишение ВУ на 1 год (при повторном нарушении).
ГИБДД призывает водителей соблюдать ПДД и избегать рискованных маневров. Будьте внимательны на дороге!