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В Братске проводят рейд «Встречная полоса»

В Братске проводят рейд «Встречная полоса». Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Источник: ТК Город

Сегодня инспекторы Госавтоинспекции Братска проводят профилактический рейд, направленный на пресечение выезда на полосу встречного движения. Мероприятие призвано снизить количество ДТП, вызванных опасными обгонами.

В Братске и Братском районе с начала года зафиксировано 4 аварии из-за выезда на встречную полосу. Такие ДТП часто происходят на высокой скорости и имеют тяжёлые последствия: 2 человека погибли, 7 пострадали, в том числе 1 ребёнок.

Патрули будут следить за участками, где обгон запрещён разметкой или знаками. Нарушителям грозит штраф 5000 рублей или лишение прав на 4−6 месяцев (за первое нарушение), лишение ВУ на 1 год (при повторном нарушении).

ГИБДД призывает водителей соблюдать ПДД и избегать рискованных маневров. Будьте внимательны на дороге!