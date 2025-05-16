В центре Красноярска на месте строительства «Суриков-центра» работают археологи

Напомним, при обследовании участка специалисты обнаружили два объекта археологического наследия: «Стоянка Качинская» и «Культурный слой г. Красноярск XVIII — нач. XX веков». Речь может идти о возможных находках эпохи неолита.
«Это участок — терраса реки Кача, из-за новых построек реку сейчас не видно, но еще 200 лет назад все было по-другому, здесь жили люди. Самые древние слои этой стоянки, а их выявлено два по результатам археологической разведки, относятся к эпохе неолита. Те исследователи, которые были до нас, предполагают, что это 5−6 тысячелетие до нашей эры. Здесь могут быть найдены архитектурные объекты, остатки кострищ или древнего жилья», — рассказал директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников.
Сейчас на объекте трудится больше 20 специалистов. Все работы выполняют вручную, так как техника может повредить культурные слои. В настоящее время археологи снимают культурный слой XX века, его глубина порядка метра. Несмотря на то, что работы идут всего пару дней, уже есть первая находка — фундамент неизвестного дома — кирпичную кладку обнаружили на глубине 20 сантиметров.
По условиям контракта, комплекс мероприятий необходимо выполнить до 20 июня.
«Параллельно в июне-июле будут объявлены торги на поиск подрядчика для строительства “Суриков-центра”. Мы рассчитываем, что само возведение объекта начнется в августе этого года, а закончится летом 2027-го», — рассказал и.о. руководителя Управления капитального строительства Сергей Шадрин.
Напомним, «Суриков-центр» будет построен за Музеем-усадьбой, с ее северной стороны. Он должен стать уникальным культурным пространством, продолжающим традиции исторической усадьбы, но с современным контекстом. За основу архитектурно-художественного решения проектировщики взяли сундук Василия Ивановича, доставшийся ему от прадеда, в котором художник хранил свои многочисленные этюды. Сам центр будет двухэтажным, предусмотрено и подвальное помещение. Одной из «фишек» Суриков-центра станет фойе: в нем установят три больших светильника в форме берёз — это отсылка к деревьям, которые посадил художник (сейчас они растут на территории расположенного неподалеку музея-усадьбы Сурикова).
«В новом центре будет большое количество выставочных площадей. Они устроены таким образом, чтобы мы могли сюда привезти самые большие полотна Василия Ивановича. Это было основное условие, которое мы предъявили проектировщикам. Кроме того, это мультифункциональное культурное пространство — с библиотекой, залом для проведения конференций и разных больших мероприятий, а еще с долгожданным для всех посетителей усадьбы кафе», — поделилась руководитель Музея-усадьбы Юлия Квашнина.