В центре Красноярска на месте строительства «Суриков-центра» работают археологи

«Это участок — терраса реки Кача, из-за новых построек реку сейчас не видно, но еще 200 лет назад все было по-другому, здесь жили люди. Самые древние слои этой стоянки, а их выявлено два по результатам археологической разведки, относятся к эпохе неолита. Те исследователи, которые были до нас, предполагают, что это 5−6 тысячелетие до нашей эры. Здесь могут быть найдены архитектурные объекты, остатки кострищ или древнего жилья», — рассказал директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников.