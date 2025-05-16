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Казачий корпус откроется в Иркутске в течение 2025 года

Всего в РФ создано 3 тысячи заведения для обучения казаков.

Казачий корпус откроется в Иркутске в 2025 году. Всего в РФ создано 3 тысячи заведения для обучения казаков, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС (18+).

Кроме того, создать казачьи образовательные учреждения в течение года планируют, а территории Оренбурга, Ставропольского края и Донецкой Народной Республики.

Напомним, в ноябре 2024 года в Иркутске прошли выборы нового атамана Иркутского войскового казачьего общества. По итогам выборов ветеран специальной военной операции Дмитрий Смоликов сменил Анатолия Никитина. За Смоликова проголосовало 100 избирателей, в то время как против его кандидатуры были семеро.