Казачий корпус откроется в Иркутске в течение 2025 года

Напомним, в ноябре 2024 года в Иркутске прошли выборы нового атамана Иркутского войскового казачьего общества. По итогам выборов ветеран специальной военной операции Дмитрий Смоликов сменил Анатолия Никитина. За Смоликова проголосовало 100 избирателей, в то время как против его кандидатуры были семеро.