Казачий корпус откроется в Иркутске в течение 2025 года

Казачий корпус откроется в Иркутске в 2025 году. Всего в РФ создано 3 тысячи заведения для обучения казаков, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
Кроме того, создать казачьи образовательные учреждения в течение года планируют, а территории Оренбурга, Ставропольского края и Донецкой Народной Республики.
Напомним, в ноябре 2024 года в Иркутске прошли выборы нового атамана Иркутского войскового казачьего общества. По итогам выборов ветеран специальной военной операции Дмитрий Смоликов сменил Анатолия Никитина. За Смоликова проголосовало 100 избирателей, в то время как против его кандидатуры были семеро.