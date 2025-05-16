Свечников выбил «Вашингтон» Овечкина из Кубка Стэнли

Победную шайбу забросил российский форвард Андрей Свечников. Также в матче отличились Джордан Стаал и Сет Джарвис. Единственный гол «Вашингтона» на счету Энтони Бовилье. Капитан «столичных» Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «-2».
Победная шайба российского форварда Андрея Свечникова. Видео Х / NHL.
Российские защитники Дмитрий Орлов и дебютировавший в НХЛ Александр Никишин результативными действиями не отметились.
«Каролина» стала первым финалистом Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида». Пока в серии «пантеры» ведут 3−2 после пятого матча.
Ранее вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отметился пятым шатаутом в своей карьере. В четвёртом матче серии против «Торонто Мэйпл Лифс», завершившемся со счётом 2:0 в пользу «пантер», 35-летний голкипер продемонстрировал исключительное мастерство, отразив все 23 броска соперников. Его блестящая игра стала ключевым фактором победы команды.