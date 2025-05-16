Свечников выбил «Вашингтон» Овечкина из Кубка Стэнли

Ранее вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отметился пятым шатаутом в своей карьере. В четвёртом матче серии против «Торонто Мэйпл Лифс», завершившемся со счётом 2:0 в пользу «пантер», 35-летний голкипер продемонстрировал исключительное мастерство, отразив все 23 броска соперников. Его блестящая игра стала ключевым фактором победы команды.