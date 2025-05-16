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В США раскрыли, когда страны НАТО будут тратить на оборону 5% от ВВП: ждать придется долго

Рубио: члены НАТО согласятся увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП за 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

Страны Североатлантического альянса согласятся довести расходы на оборону до пяти процентов от ВВП в течение следующих десяти лет. Уверенность в этом в интервью телеканалу Fox News выразил госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО начали заключать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа о пятипроцентных тратах экономического производства на вооруженные силы. Но эта задача кажется многим непосильной.

Также СМИ писали, что на данный момент Европа сильно отстает от России и ряда других стран в сфере производства артиллерийских снарядов и танков. Аналогичная ситуация с дозвуковыми ракетами. Причем как воздушными, так и морскими. И ради реализации планов по «сдерживанию России» Европе придется десятикратно увеличить производство оружия.