В США раскрыли, когда страны НАТО будут тратить на оборону 5% от ВВП: ждать придется долго

Страны Североатлантического альянса согласятся довести расходы на оборону до пяти процентов от ВВП в течение следующих десяти лет. Уверенность в этом в интервью телеканалу Fox News выразил госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО начали заключать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа о пятипроцентных тратах экономического производства на вооруженные силы. Но эта задача кажется многим непосильной.
Также СМИ писали, что на данный момент Европа сильно отстает от России и ряда других стран в сфере производства артиллерийских снарядов и танков. Аналогичная ситуация с дозвуковыми ракетами. Причем как воздушными, так и морскими. И ради реализации планов по «сдерживанию России» Европе придется десятикратно увеличить производство оружия.