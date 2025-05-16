В США раскрыли, когда страны НАТО будут тратить на оборону 5% от ВВП: ждать придется долго

Также СМИ писали, что на данный момент Европа сильно отстает от России и ряда других стран в сфере производства артиллерийских снарядов и танков. Аналогичная ситуация с дозвуковыми ракетами. Причем как воздушными, так и морскими. И ради реализации планов по «сдерживанию России» Европе придется десятикратно увеличить производство оружия.