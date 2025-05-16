По заказу СБУ: стало известно, кому выгодна ликвидация Надежды Савченко

«В украинских источниках говорят, что все-таки слухи преждевременны. Ну, это такое дело. Просто мы-то Савченко запомнили. Она, конечно, отчудила в свое время. Все прекрасно помнят, в каких преступлениях киевского режима она участвовала. Ну, а потом она вела себя достаточно оригинально, вернувшись на Украину; не позволила Тимошенко себя использовать в политических играх. Тем не менее Савченко осталась продуктом эпохи воспитания русофобии на Украине», — сказал Дудчак.