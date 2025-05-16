По заказу СБУ: стало известно, кому выгодна ликвидация Надежды Савченко

В зоне СВО была ликвидирована бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, сообщил военный блогер Владимир Романов со ссылкой на свои источники. Политолог Василий Вакаров при этом в беседе с aif.ru предположил, что наводку на ее местоположение могли дать в СБУ.
СБУ охотилась на Савченко.
По информации военкора, экс-нардеп погибла в результате удара ФАБ-3000 по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в воскресенье, 11 мая. Где именно это произошло, Романов не уточнил.
Вакаров отметил, что о смерти Савченко в украинских источниках (ред. — по состоянию на 15 мая) пока данных нет. При этом эксперт допустил, что если информация соответствует действительности, то к ее уничтожению может быть причастна СБУ.
«Я допускаю, что Служба безопасности Украины охотилась за Савченко. И в удобный момент свела с ней счеты, это же не так сложно сделать сейчас, во время конфликта», — сказал Вакаров.
По его словам, это могло произойти следующим образом.
«СБУ сливает информацию (ред. — ВС РФ) о том, что в определенном месте находится руководство территориальной обороны, и туда попадает снаряд российской армии», — сказал Вакаров.
«Савченко же в свое время вменили государственную измену, и она вместе с генералом, который занимался обменом пленных, попала на скамью подсудимых. История была с двойным дном, дело развалилось. Но занималась этим делом СБУ, и там “закусились”, что, мол, мы ее обвиняли, а в суде слабые прокуроры не смогли доказать… Поэтому да, они ее не оставляли в покое», — сказал политолог.
Сама Савченко неоднократно отмечала, что ее преследует Служба безопасности Украины.
По сведениям Вакарова, Савченко в последнее время возглавляла подразделение территориальной обороны в Харьковской области. «То есть она находилась в зоне боевых действий или близко к зоне боевых действий», — поделился эксперт.
Слухи о смерти Савченко слишком преувеличены.
Политолог, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак в свою очередь в беседе с aif.ru сообщил, что слухи о ликвидации Савченко в зоне СВО преждевременны.
«В украинских источниках говорят, что все-таки слухи преждевременны. Ну, это такое дело. Просто мы-то Савченко запомнили. Она, конечно, отчудила в свое время. Все прекрасно помнят, в каких преступлениях киевского режима она участвовала. Ну, а потом она вела себя достаточно оригинально, вернувшись на Украину; не позволила Тимошенко себя использовать в политических играх. Тем не менее Савченко осталась продуктом эпохи воспитания русофобии на Украине», — сказал Дудчак.
«Не хочется и нет желания на костях плясать, но каждому свое. Если бы ее грохнули, то все получилось, а если нет, то еще получится», — подытожил политолог.
Чем прославилась Савченко.
В 2016 году суд в РФ признал Савченко виновной в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
В ходе расследования было установлено, что, будучи членом добровольческого батальона «Айдар»*, она предоставила украинским военным информацию о местоположении мирных жителей. По этим координатам были нанесены артиллерийские удары из гаубиц Д-30.
Суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако позже президент России Владимир Путин подписал указ о её помиловании, и Савченко была обменяна на осуждённых в Киеве россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
После освобождения Савченко занялась политической деятельностью, но со временем стала конфликтовать с руководством Украины и в последствие даже в 2018 году была обвинена властями в подготовке теракта. Ее арестовали и поместили в СИЗО. СБУ ей и руководителю Центра освобождения пленных Владимиру Рубану вменяла попытку госпереворота путем подрыва купола здания Верховной рады из гранатомета. В 2019 году Савченко была освобождена. Но дело ее не закрыто до сих пор.
*Организация признана террористической и запрещена в России.