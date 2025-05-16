Журова пояснила, почему Фетисов выступил против трансляций ЧМ по хоккею

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии aif.ru заявила, что инициатива Вячеслава Фетисова касалась не полного запрета трансляций чемпионата мира по хоккею, а недопустимости их показа по крупным телеканалам.
«Вероятно, Вячеслава Александровича возмутило то, что подобные трансляции не должны выходить на центральном телевидении, поскольку, это непатриотично — наблюдать за играми команд, в которых не участвует Россия», — предположила Журова.
По ее мнению, трансляции могли бы быть доступны на других ресурсах, где их могли бы просматривать специалисты.
«А так, в целом, конечно, кому надо, специалистам, например, должны смотреть такие матчи. Даже если трансляции ЧМ по хоккею запретят, в интернете все равно найдут, где посмотреть», — заключила парламентарий.
Ранее Вячеслав Фетисов выступил против трансляции матчей чемпионата мира по хоккею в условиях проведения специальной военной операции. По его словам, участие российских команд в турнире исключено, но при этом трансляции продолжаются.