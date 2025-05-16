Премьер Малайзии испугался проблем с женой после загадки Путина про трон

«Мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена», — пояснил Ибрагим.