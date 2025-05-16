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Премьер Малайзии испугался проблем с женой после загадки Путина про трон

Премьер Малайзии Ибрагим напомнил, что у него только одна жена.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим признался, что опасался реакции супруги на свой ответ Владимиру Путину, когда российский лидер задал ему загадку о третьем троне в Андреевском зале.

«Мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена», — пояснил Ибрагим.

Официальный визит малайзийского премьера в Россию начался 13 мая. В ходе переговоров с российский лидер предложил гостю разгадать назначение третьего трона в Андреевском зале. Ибрагим мгновенно предположил, что он предназначен для второй супруги монарха, на что Путин отметил, что такой ответ характерен для истинного последователя ислама.

Ранее Ибрагим согласился с Путиным по расследованию катастрофы Boeing MH17.