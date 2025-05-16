Унизили эстонцев: капитан Дандыкин сказал, как русский танкер ушел от НАТО

«Это чистой воды пиратство. Эстонцы могут ссылаться на международное морское право и утверждать, что находились в экономической зоне, но эта зона довольно обширная. Там постоянно проходят как военные, так и гражданские суда. Однако они решили обозначить свое присутствие, возможно, в рамках 17-го пакета санкций Евросоюза, который касается так называемого “теневого флота”. Но с чего они взяли, что танкер под флагом Габона — именно такое судно? В итоге ничего не вышло — высадка сорвалась», — отметил Дандыкин.