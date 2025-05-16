Федоров: К 2036 году психолог понадобится каждому россиянину

Каждая женщина стремится узнать, что же ее ожидает после свадьбы, каким будет ее партнер в статусе мужа. Верный выбор поможет создать счастливую семью, а в обратном случае привести к проблемам и разочарованию. Критерии, на которых стоит заострить свое внимание, в беседе с «Вечерней Москвой» назвала психолог Анна Сухова.