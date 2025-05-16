Федоров: К 2036 году психолог понадобится каждому россиянину

Специалист в области психологии к 2036 году может понадобиться каждому россиянину. Об этом рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
По его словам, на данный момент в современном обществе повышается актуальность проблемы «экологии межличностных отношений».
Теперь представление о семье у россиян меняется, из-за чего корректируются и отношения полов. Федоров отметил, что основной конфликт проявляется в том, что образовательная и воспитательная система России продолжает придерживаться старых традиций.
Поэтому, если никаких изменений в этой сфере не случится, то психологическая помощь может потребоваться каждому.
Увеличивается и число тех, у кого размытые образы о браке, как об обязательном элементе семейной жизни, передает «Парламентская газета».
Каждая женщина стремится узнать, что же ее ожидает после свадьбы, каким будет ее партнер в статусе мужа. Верный выбор поможет создать счастливую семью, а в обратном случае привести к проблемам и разочарованию. Критерии, на которых стоит заострить свое внимание, в беседе с «Вечерней Москвой» назвала психолог Анна Сухова.