Сосед рассказал, что погибшая пермячка дала ему информацию во сне

Погибшая 18-летняя Надежда Вожакова, тело которой нашли на заборе у бара в Перми, приснилась соседу накануне похорон. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила тетя молодого человека погибшей Мария.
«Сосед родителей сказал, что ему никогда Надя не снилась, а сегодня приснилась и сказала: “передай папе и брату, чтобы они не верили. Это все неправда”», — сказала собеседница издания.
Мария также сообщала aif.ru, что на похороны девушки пришли больше сотни человек. При этом, как отметила женщина, подруги, с которой Вожакова была в баре в ту трагическую ночь, не было. По ее словам, мать и младшие сестры девушки бились в истерике на похоронах, а отец расплакался возле гроба и просил прощения у погибшей дочери.
Похороны Вожаковой прошли в родном селе Мокино. Девушка была одета в белое платье, а лежала она в светлом гробу. Погребена она рядом с бабушкой.
В ночь на 11 мая в Перми обнаружили тело Вожаковой, которое висело на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо». Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, как умерла девушка, а также как она могла напороться на штырь ограждения. По его словам, смерть Вожаковой на 99 процентов была несчастным случаем.