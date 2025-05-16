В Ленинском районе Красноярска устроили охоту на нелегальных торговцев

В ходе рейдов сотрудники администрации совместно с полицией выписали штрафов на общую сумму 80 тысяч рублей, сообщает городская администрация.
Чаще всего незаконная торговля велась в районе домов № 17, 44, 66 и 80 на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», где реализовывали непродовольственные сезонные товары.
Глава района Дмитрий Гурьев подчеркнул, что в администрации готовы поддерживать тех, кто хочет работать по правилам.
Добавим, что штраф за торговлю в неположенных местах составляет от 500 до 2000 рублей для граждан и от 1000 до 10 000 рублей для юридических лиц.