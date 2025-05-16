В 2026 году майские праздники могут измениться: вот что предложили Минтруду

Министра труда и соцзащиты Антона Котякова просят изменить в 2026 году производственный календарь, установив непрерывными майские выходные — с 1 по 9 мая. Соответствующее обращение в ведомство направил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.