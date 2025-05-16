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В 2026 году майские праздники могут измениться: вот что предложили Минтруду

В Госдуме просят Минтруд сделать в 2026 году непрерывными выходные с 1 по 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Министра труда и соцзащиты Антона Котякова просят изменить в 2026 году производственный календарь, установив непрерывными майские выходные — с 1 по 9 мая. Соответствующее обращение в ведомство направил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

Парламентарий отмечает, что об этом его регулярно просят граждане.

«Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — пишет Антропенко.

Накануне глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в ведомстве сейчас обсуждается составление производственного календаря на будущий год. Министр отметил, что в 2026 году россиян ожидает приемлемое распределение праздничных и нерабочих дней в производственном календаре.

Напомним, в статье 112 ТК РФ утвержден список праздничных дней в нашей стране. Если они выпадают на субботу или воскресенье, «лишний» выходной переносится по постановлению Правительства РФ на другой день.